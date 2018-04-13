СМИ: звезду сериала "Дикий ангел" Наталию Орейро экстренно госпитализировали

Орейро почувствовала резкое недомогание незадолго до вылета в Тель-Авив, после чего было принято решение обратиться за медицинской помощью.

Наталия Орейро, уругвайская актриса, известная зрителям по сериалу «Дикий ангел», была срочно госпитализирована.

Как информирует replyua.net со ссылкой на агентство Unica, актриса и певица позже заявила об отмене нескольких концертов из-за внезапного ухудшения состояния.

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Сообщается, что Орейро почувствовала резкое недомогание незадолго до вылета в Тель-Авив, после чего было принято решение обратиться за медицинской помощью. Диагнозом, который поставили артистке, стало физическое истощение. Врачи рекомендовали звезде отдохнуть после интенсивной трехнедельной работы на съемках комедии Re Loca. Этот фильм должен выйти на экраны летом этого года. Позже Наталия рассказала, что после госпитализации и небольшого курса лечения почувствовала себя намного лучше.

В настоящий момент она выполняет предписания врачей и следит за своим здоровьем. Сериал «Дикий ангел» был очень популярен в Украине в начале 2000-х годов. Актеры, сыгравшие в нем, – Наталия Орейро и Факундо Арана – в одно мгновение стали знаменитостями. До сих пор их поклонники пересматривают этот сериал.