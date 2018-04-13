Принц Уильям раскрыл пол будущего ребенка

Посетив футбольный матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бирмингеме, Уильям разоткровенничался с поклонниками.

Каждое новое поколение в британской королевской семье так или иначе нарушало и продолжает нарушать традиции. Однако далеко не все: к примеру, пары, ожидающие пополнения, узнают пол ребенка лишь при родах.

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Но кажется, Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые вот-вот станут родителями в третий раз, пошли против устоев и в этот раз. Посетив футбольный матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бирмингеме, Уильям разоткровенничался с поклонниками и… раскрыл пол их с Кейт будущего ребенка, пишет Spletnik.

"Я намерен настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джек, - заявил принц, но, спохватившись после непродолжительной паузы, добавил: "Или Джеки".

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз со дня на день. Часть территории у госпиталя Святой Марии, где герцогиня Кембриджская рожала принца Джорджа и принцессу Шарлотту, уже огорожена, а сотрудники медицинского учреждения готовы принять высокопоставленную пациентку в любую минуту.