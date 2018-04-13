У актера Караченцова диагностировали последнюю стадию рака

15:07, 13 апреля 2018
Мир
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Караченцов проходит лечение в Израиле / Кадр из фильма &quot;Человек с бульвара Капуцинов&quot;

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Как передает kp.ru, жена Караченцева сообщила, что сейчас он проходит лечение в Израиле. "Мы сейчас в Израиле, лечимся. У Коли четвертая стадия рака, мы боремся за его жизнь", - сказала она.

В прошлом году у актера диагностировали рак. Он прошел курс химиотерапии и ему была проведена операция. Его супруга просила помочь собрать миллион на лечение мужа. Четвертый курс химиотерапии он прошел успешно.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года в Тель-Авиве построили самую высокую в мире башню из Lego в память о мальчике, который умер от рака.

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Теги: #Караченцов в тяжелом состоянии