Брэд Питт крутит роман с израильской художницей уже полгода, в сети показали снимок влюбленной парочки (фото)

16:35, 11 апреля 2018
Мир
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Брэд Питт начал ухаживать за Оксман еще в разгар развода / Daily Mail/instagram.com/camenzino

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Как оказалось, пара знакома более полугода. Одна из студенток в ноябре 2017-го года выложила в Instagram групповой снимок с Питтом, который сделали в лаборатории Нери, пишет The Daily Mail.

Ocean’s six? 😮 #whatjusthappened #bradpitt #medialab

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На другом кадре, уже удаленном из сети, актер и профессор стоят рядом.

Как стало известно, актер оказывал ей знаки внимания еще в прошлом году, когда его бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли был в самом разгаре.

В ноябре 2017 года студенты Массачусетского технологического института сфотографировались с кинозвездой после лекции Оксман. "Она гениальна и просто великолепна", - говорят о Нери ее ученики. На днях Брэд Питт наконец-то договорился со своей экс-супругой Анджелиной Джоли об условиях развода.

Так что теперь ему осталось лишь поставить свою подпись в документах, и он официально станет свободным мужчиной. Оксман же, если верить информации в сети, замужем за композитором Освальдо Голиховым. Однако, как известно, штамп в паспорте еще ни о чем не говорит.

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Теги: #Брэд Питт