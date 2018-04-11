В преддверии Евровидения-2018 резко пошатнулось здоровье российской участницы Самойловой

15:52, 11 апреля 2018
Мир
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Самойлова не комментирует информацию о своем здоровье / vk.com/clubjuliasamoilova

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Как сообщает «День.Онлайн», из-за проблем со здоровьем певица не смогла достойно выступить на вечеринке, посвященной «Евровидению». О резком ухудшении здоровья артистки рассказал осведомленный источник.

Сама же артистка не комментирует информацию о своем заболевании. В российском оргкомитете «Евровидения» также не стали обсуждать ее состояние.

Напомним, информация о том, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении-2018» была озвучена в начале марта. Юлия выступит с песней I Won’t Break. 

Напомним, в прошлом году Самойлова не смогла приехать на Евровидение в Киеве из-за запрета Службы безопасности Украины. Певице запретили въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНИАН, председатель Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Зураб Аласания рассказал, что организаторы Евровидения наложили на Украину штраф за недопуск российской певицы Юлии Самойловой.

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Евровидение-2018#Юлия Самойлова