Популярного российского актера приговорили к 11 годам колонии за зверское убийство жены
11:06, 11 апреля 2018Мир
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Супруга актера была убита в апреле 2016-го года. Ей нанесли 69 ударов палкой.
Сам актер с обвинениями не согласился / СтарХит
Российский актер Константин Кордо-Сысоев, звезда сериалов «Литейный», «Гастролеры» и «Чужой район», признан виновным в зверском убийстве жены и приговорен к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить родственникам погибшей 1 миллион рублей.
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Об этом сообщает "Российская газета".
Супруга актера была убита в апреле 2016-го года. Следователи пришли к выводу, что убийство совершил ее муж после внезапной ссоры на почве ревности.
Женщина работала стюардессой и много времени проводила на рейсах. Она погибла от 69 ударов палкой. Судмедэксперты впоследствии установили: жертву били по голове и по рукам. Преступление пытались скрыть - тело женщины обнаружили в воде.
Сам актер с обвинениями не согласился.
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