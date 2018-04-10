Голливудская актриса Рэйчел МакАдамс родила первенца

12:11, 10 апреля 2018
Мир
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Фото звезды с ее возлюбленным Джейми Линденом и новорожденным первенцем обнародовало издание HollywoodPipeline. Фотограф встретил семью во время прогулки.

Как зовут малыша, и когда именно он родился, пока неизвестно.

Отношения Мак-Адамс и Линдена начались в 2016 году. Пара тщательно скрывала беременность актрисы от прессы.

Рэйчел МакАдамс – канадская киноактриса, известная, в частности, по ролям в фильмах «Дневник памяти» (2004), «Незваные гости» (2005) и «Шерлок Холмс» (2009).

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Теги: #актриса#беременность