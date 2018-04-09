В Венгрии на парламентских выборах побеждает партия Орбана

Продление работы отдельных участков несколько задержало обнародование предварительных результатов выборов.

В Венгрии в воскресенье, 8 апреля, прошли парламентские выборы, на которых уверенно побеждает правоконсервативная партия действующего премьера Виктора Орбана "Фидес".

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По прогнозам, она получает 133 из 199 мест в парламенте и может рассчитывать на конституционное большинство, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Участки должны были закрыться в 19 часов по местному времени, однако, работа некоторых из них была продлена из-за больших очередей желающих проголосовать. Было решено дать возможность проголосовать всем, кто находился в очереди до 19 часов.

Явка составила около 70 процентов. Эта цифра значительно превысила показатель во время выборов 2014 года - тогда активность избирателей составила 62 процента и является рекордным с 1994 года.

Продление работы отдельных участков несколько задержало обнародование предварительных результатов выборов.

По обнародованным Национальной избирательной комиссией Венгрии данным подсчета около 70 процентов бюллетеней, партия "Фидес" по партийным спискам получила 49,5 процента голосов, ультраправое движение "Йоббик" - около 20 процентов, а социалисты - 11,8. Распределение мест в парламенте зависит также от результатов выборов в одномандатных округах.