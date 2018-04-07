В Канаде в результате столкновения автобуса с хоккейной командой с грузовиком погибли 14 человек

Еще 14 человек получили ранения и травмы.

В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся на шоссе с грузовиком.

Как сообщает канадская телерадиокомпания CBC, в результате ДТП погибло 14 человек.

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"Подтверждена смерть 14 человек, еще 14 человек получили ранения и травмы. Состояние трех пострадавших оценивается как критическое", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находилось 28 человек. Указано, что ДТП произошло в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этим инцидентом.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в провинции Османджик на севере Турции туристический автобус, двигавшийся из Стамбула в Токат, врезался в прикаркованный на обочине грузовик. В результате столкновения автобус загорелся, погибли 13 человек.