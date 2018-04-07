Шварценеггера выписали из больницы после операции на сердце

70-летний актер отправился на прошлой неделе в медицинский центр Cedars-Sinai для замены клапана в катетере.

Американский актер Арнольд Шварценеггер, который недавно перенес экстренную операцию на сердце, выписался из больницы.

Об этом сообщил его представитель Дэниел Кетчелл на странице в Twitter.

"Шварценеггер отправился домой!", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце.

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70-летний актер отправился на прошлой неделе в медицинский центр Cedars-Sinai для замены клапана в катетере. Однако из-за осложнений, к которым врачи были готовы, они сразу же провели экстренную операцию на открытом сердце.

Прийдя в сознание после операции первое, что сказал Арни была фраза "Я вернулся" (I'm back), намекая на знаменитую фразу одного из его персонажей - Терминатора.

Шварценеггер уже переносил операцию на сердце в 1997 году. Тогда врачи не считали это необходимым, но Арнольд решил сделать это, пока он еще был молод и настоял на операции. Шварценеггер добавил тогда, что это врожденное нарушение сердца, которое не имело никакого отношения к стероидам.