Шварценеггера выписали из больницы после операции на сердце
Американский актер Арнольд Шварценеггер, который недавно перенес экстренную операцию на сердце, выписался из больницы.
Об этом сообщил его представитель Дэниел Кетчелл на странице в Twitter.
"Шварценеггер отправился домой!", - сказано в сообщении.
Update: @Schwarzenegger is headed home! https://t.co/QWeG8C82M7— Daniel Ketchell (@ketch) April 6, 2018
Ранее УНИАН сообщал, что Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце.
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70-летний актер отправился на прошлой неделе в медицинский центр Cedars-Sinai для замены клапана в катетере. Однако из-за осложнений, к которым врачи были готовы, они сразу же провели экстренную операцию на открытом сердце.
Прийдя в сознание после операции первое, что сказал Арни была фраза "Я вернулся" (I'm back), намекая на знаменитую фразу одного из его персонажей - Терминатора.
Шварценеггер уже переносил операцию на сердце в 1997 году. Тогда врачи не считали это необходимым, но Арнольд решил сделать это, пока он еще был молод и настоял на операции. Шварценеггер добавил тогда, что это врожденное нарушение сердца, которое не имело никакого отношения к стероидам.