Arctic Monkeys назвали дату выпуска нового альбома

21:22, 06 апреля 2018
Мир
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Новый альбом Arctic Monkeys выйдет через месяц / Фото arcticmonkeys.com

Как передает Pitchfork, фронтмен Алекс Тернер стал также одним из продюсеров альбома. Он включает в себя 11 треков, которые записывались на студиях в Лос-Анджелесе, Лондоне и Париже. Заказать альбом можно уже сейчас на сайте группы. Ранее группа объявила о том, что отправляется в тур.

Как сообщал УНИАН, украинский художник создал обложку альбома Элтона Джона.

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Теги: #музыка