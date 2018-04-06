Arctic Monkeys назвали дату выпуска нового альбома

Альбом Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel & Casino станет у группы первым за пять лет.

Британская группа Arctic Monkeys объявила о выпуске нового альбома Tranquility Base Hotel and Casino. Он выйдет 11 мая и станет у группы первым за пять лет.

Как передает Pitchfork, фронтмен Алекс Тернер стал также одним из продюсеров альбома. Он включает в себя 11 треков, которые записывались на студиях в Лос-Анджелесе, Лондоне и Париже. Заказать альбом можно уже сейчас на сайте группы. Ранее группа объявила о том, что отправляется в тур.

Как сообщал УНИАН, украинский художник создал обложку альбома Элтона Джона.