Хакеры взломали личный архив звезды "Блондинки в законе", обнаженные снимки Риз Уизерспун попали в сеть (фото)

Это не первый раз, когда хакеры якобы делятся снимками актрисы.

На просторах сети оказались обнародованы обнаженные снимки американской актрисы Риз Уизерспун. Соответствующие кадры звезды “Блондинки в законе” в Интернет “слили” хакеры, о чем сообщают иностранные СМИ.

"В сеть утекли (простите за каламбур) сис*ки нашей любимой блондинки Риз Уизерспун. На здоровье!", - написано в сообщении Telegram-канала Super.

Читайте такжеХакеры взломали архив звезды "Сплетницы", голые снимки появились в сети (фото)

"Блондинка в законе", проснувшись утром, сделала селфи своей обнаженной груди.

В фильмографии 42-летней Риз Уизерспун есть и такие известные кинопроекты, как "Страх", "Шоссе", "Плезантвиль", "Жестокие игры", "Американский психопат", "Блондинка в законе", "Стильная штучка", "Пенелопа", "Красотки в бегах", "Переступить черту". За роль в последнем фильме она получила "Оскар".

Это не первый раз, когда хакеры якобы делятся снимками актрисы.