Хакеры взломали личный архив звезды "Блондинки в законе", обнаженные снимки Риз Уизерспун попали в сеть (фото)
14:52, 06 апреля 2018Мир
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Это не первый раз, когда хакеры якобы делятся снимками актрисы.
Фото из личного архива актрисы попали в сеть / скриншот
На просторах сети оказались обнародованы обнаженные снимки американской актрисы Риз Уизерспун. Соответствующие кадры звезды “Блондинки в законе” в Интернет “слили” хакеры, о чем сообщают иностранные СМИ.
"В сеть утекли (простите за каламбур) сис*ки нашей любимой блондинки Риз Уизерспун. На здоровье!", - написано в сообщении Telegram-канала Super.
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"Блондинка в законе", проснувшись утром, сделала селфи своей обнаженной груди.
В фильмографии 42-летней Риз Уизерспун есть и такие известные кинопроекты, как "Страх", "Шоссе", "Плезантвиль", "Жестокие игры", "Американский психопат", "Блондинка в законе", "Стильная штучка", "Пенелопа", "Красотки в бегах", "Переступить черту". За роль в последнем фильме она получила "Оскар".
Это не первый раз, когда хакеры якобы делятся снимками актрисы.
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