После 35 лет запрета в Саудовской Аравии открывается первый кинотеатр - на больших экранах покажут "Черную пантеру"
09:17, 05 апреля 2018Мир
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Власти страны в течение пяти лет планируют открыть еще 40 кинотеатров по всей стране.
Иллюстрация / REUTERS
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 апреля начнет работу первый кинотеатр спустя более чем 35 лет запрета.
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Об этом сообщает Reuters. Власти страны в течение пяти лет планируют открыть еще 40 кинотеатров по всей стране. По данным агентства, они, в отличие от других публичных мест, не будут разделяться на мужские и женские.
Источник агентства рассказал, что первой картиной, которую покажут на большом экране, будет супергеройский фильм от Marvel «Черная Пантера».
Правительство страны анонсировало планы по снятию запрета на кинотеатры в 2017 году. Таким образов власти хотят дать толчок развитию экономики.
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