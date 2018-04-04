"Стыдно": легендарная советская чемпионка рассказала об изнасиловании

Спустя много лет Ольга вперые смогла увидеть своего обидчика. Они посмотрели друг другу в глаза благодаря видеосвязи – сам Рейнальд не приехал в студию.

Знаменитая советская гимнастка Ольга Корбут на протяжении нескольких десятилетий живет и работает в США. Она рассказывала журналистам о страшных событиях, которые случились в ее спортивной жизни.

Спортсменка обвиняла своего тренера Ренальда Кныша в изнасиловании. Она говорила, что произошло это перед Олимпийскими играми 1972 года - до вылета в Мюнхен.

Сегодня, спустя более 40 лет после произошедшего, она поделилась страшной историей на российском ТВ.

«Сначала он домогался, а перед Олимпиадой просто изнасиловал. Это правда! – рассказала гимнастка. - Я живу с этим, это очень тяжело, я скрывала, мне было стыдно».

Ольга призналась, что не стала никому говорить о случившемся. По ее словам, ей на тот момент было всего 17 лет. Произошло это в Минске, в гостинице «Юбилейная».

Читайте такжеВо Франции секс с детьми младше 15 лет приравняют к изнасилованию

Также Корбут призналась, что после нее он работал с другой спортсменкой. История с изнасилованием, по ее версии, повторилась. Однако другая спортсменка не стала делать из этого тайну, а рассказала все родителям, пишет "СтарХит".

Тем не менее Ольга не отрицает, какую важную роль сыграл в ее жизни Ренальд Кныш как тренер, однако боль от посягательства на ее честь не утихает в душе.

Спустя много лет Ольга вперые смогла увидеть своего обидчика. Они посмотрели друг другу в глаза благодаря видеосвязи – сам Рейнальд не приехал в студию.