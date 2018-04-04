Другая сторона Маркл: экс-друзья невесты принца Гарри рассказали о ней неприятные факты

Бывшие товарищи Меган отметили, что она всегда дружила с нужными людьми.

В западных таблоидах распространяются новые подробности жизни невесты принца Гарри Меган Маркл. Оказывается, она с детства мечтала быть похожей на принцессу Диану. Впрочем, раскрылись и неприятные особенности характера самой известной невесты мира, передает ТСН.

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Ближайшие друзья Меган Маркл называют ее второй принцессой Дианой. Оказывается, невеста Принца Гарри, хоть и жила в США, с детства была фанаткой британской королевской семьи. А особенно мечтала быть похожей на принцессу Диану – маму ее будущего мужа.

Такие подробности из жизни Меган Маркл стали известными благодаря британскому журналисту и биографу Эндрю Мортону. Именно он в 1997 году был автором известной книги о принцессе Диане – "Диана. Истинная история".

Теперь он готовит к выходу в свет новую книгу "Меган: Голливудская принцесса", где собрал свидетельства родных и знакомых будущей супруги принца Гарри. Отрывки из биографии Маркл уже опубликовали несколько британских изданий.

"Она была очарована принцессой Дианой и рассматривала ее как образец для подражания. Она определенно хочет стать Дианой образца 2.0", - говорится в одном из отрывков.

Именно увлечение принцессой Дианой вдохновило Меган Маркл на благотворительность. С 16 лет девушка собирала одежду и игрушки для бедных. А после университета поступила в гуманитарную организацию.

Правда, книга о Меган Маркл раскрывает и другие - не слишком приятные - качества звезды.

В частности, автор описывает ее развод с бывшим мужем, кинопродюсером Тревором Энгельсоном. Он якобы помог ей получить одну из первых ролей в кино. А после съемок в сериале "Форс-мажоры", когда Меган стала безумно популярной, она даже не потрудилась сама сообщить мужу, что уходит от него и вернула ему свое обручальное кольцо в конверте по почте.

Ошеломили и бывшие друзья королевской невесты. Мол, Меган Маркл всегда дружила только с нужными людьми. "Все, что я могу сказать, это то, что Меган очень оглядна в выборе окружения. Как только она решит, что вы больше не часть ее жизни, она будет относиться к вам очень холодно", - сказал один из экс-друзей Маркл.

Книга "Меган: Голливудская принцесса" выйдет 19 апреля – за месяц до королевской свадьбы. Венчание Меган Маркл и принца Гарри состоится в мае в церкви Святого Георгия в Виндзорском замке.