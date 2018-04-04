В Google уточнили число пострадавших при стрельбе в офисе YouTube

В результате инцидента ранения получили четыре человека.

Главный исполнительный директор корпорации Google Сундар Пичаи пообещал поддержку семьям сотрудников компании, пострадавших в результате стрельбы в штаб-квартире в Сан-Бруно (США). Заявление Пичаи опубликовал в Twitter отдел коммуникаций Google.

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"Лучшая новость, которая сейчас есть у нас, – это то, что ситуация локализована. Мы очень активно наблюдаем и сотрудничаем с местными властями и больницами", – подчеркнул Пичаи.

В результате инцидента ранения получили четыре человека. "Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их и их семьи в эту минуту", – сказал Пичаи.

3 апреля женщина открыла стрельбу в штаб-квартире Google в Сан-Бруно. Один из пострадавших рассказал журналистам, что женщина стреляла в своего бойфренда, преследуя его снаружи и внутри здания. Она ранила его, после чего выстрелила в себя.

CNN отмечает, что стрелявшую идентифицировали как Насим Агдам. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что, по мнению полиции, женщина знала по меньшей мере одного из пострадавших.