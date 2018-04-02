Сталлоне навестил своего лучшего товарища Шварценеггера в больнице

Голливудский актер прокомментировал состояние здоровья "Терминатора".

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне посетил в клинике Cedars-Sinai Medical Center Арнольда Шварценеггера, который недавно перенес экстренную операцию на открытом сердце.

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"Слай" не беспокоится о здоровье лучшего друга, потому что по его словам, "Терминатор" вернется еще более сильным, чем когда-либо. Об этом он сказал журналистам портала TMZ, выходя из больницы.

"Он выздоравливает, будет здоровее, чем когда-либо. Он очень храбрый человек", - рассказал Сталлоне.

Также звезда выразил свои сомнения относительно того, сможет ли Шварценеггер расстаться с вредной привычкой, котораяпагубно влияет на его здоровье - курением сигар.

Как сообщал УНИАН, вернувшись в сознание, первое, что сказал АрнольдШварценеггер, была фраза i'm Back - отсылка к легендарным слам "Терминатора" i'll be back.