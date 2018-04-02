Хакеры взломали архив звезды "Сплетницы", голые снимки появились в сети (фото)
12:32, 02 апреля 2018Мир
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В сети опубликовали фото из личного архива звезды сериала "Сплетница" Лейтон Мистер.
REUTERS
Хакеры слили в сеть обнаженные снимки актрисы Лейтон Мистер. Она известна по роли Блэр Уолдорф в молодежном сериале "Сплетница", передает Telegram-канал Super.
"И сегодня у нас к горячему кофе не жирный круассан, а порно-снимки Блэр Уолдорф. Хакеры опубликовали фото из личного архива звезды сериала "Сплетница" Лейтон Мистер", - сказано в сообщении.
Фото: Telegram-канал Super
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