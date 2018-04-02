Хакеры взломали архив звезды "Сплетницы", голые снимки появились в сети (фото)

12:32, 02 апреля 2018
Мир
4234
REUTERS

"И сегодня у нас к горячему кофе не жирный круассан, а порно-снимки Блэр Уолдорф. Хакеры опубликовали фото из личного архива звезды сериала "Сплетница" Лейтон Мистер", - сказано в сообщении.

Фото: Telegram-канал Super

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #хакеры#сериалы#голые звезды