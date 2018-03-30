Более двух миллионов просмотров за сутки: трейлер "Мира Дикого запада" стал настоящим интернет-хитом (видео)

15:49, 30 марта 2018
Мир
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Опубликован трейлер 29 марта / скриншот

Премьера сезона состоится 22 апреля текущего года.

Трейлер второго сезона телевизионного шоу от HBO Мир Дикого Запада стал интернет-хитом. Ролик собрал за сутки более двух миллионов просмотров на YouTube-канале компании.

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Опубликован трейлер 29 марта. Звуковым рядом была выбрана композиция группы Nirvana Heart-Shaped Box.

Премьера второго сезона телевизионного шоу ожидается 22 апреля текущего года.

Известно, что в первом сезоне сериала снялись Эван Рейчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Эд Харрис, Энтони Хопкинс, Люк Хемсворт.

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Теги: #трейлер#Мир Дикого Запада