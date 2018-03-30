Более двух миллионов просмотров за сутки: трейлер "Мира Дикого запада" стал настоящим интернет-хитом (видео)

Премьера сезона состоится 22 апреля текущего года.

Ролик второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" собрал за сутки более двух миллионов просмотров на YouTube.

Премьера сезона состоится 22 апреля текущего года.

Трейлер второго сезона телевизионного шоу от HBO Мир Дикого Запада стал интернет-хитом. Ролик собрал за сутки более двух миллионов просмотров на YouTube-канале компании.

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Опубликован трейлер 29 марта. Звуковым рядом была выбрана композиция группы Nirvana Heart-Shaped Box.

Премьера второго сезона телевизионного шоу ожидается 22 апреля текущего года.

Известно, что в первом сезоне сериала снялись Эван Рейчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Эд Харрис, Энтони Хопкинс, Люк Хемсворт.