На неделе моды в Стамбуле показали откровенные купальники (фото)

В Стамбуле на Mercedes Benz Fashion Week одним из первых свои лучшие модели представил дизайнер из Турции Джихан Накар, специализирующийся на купальниках.

В Стамбуле начались модные показы в рамках Mercedes Benz Fashion Week сезона осень-зима 2018/19. Это ежегодное мероприятие, которое проводится в крупнейших городах США, Европы и Азии.

В Стамбуле на Mercedes Benz Fashion Week одним из первых свои лучшие модели представил дизайнер из Турции Джихан Накар (Cihan Nacar), специализирующийся на купальниках. На подиум выходили красотки в невероятно стильных плавательных костюмах, некоторые из моделей были весьма откровенными для хоть и передовой, но мусульманской Турции.

В течение недели на модных показах в Стамбуле свои коллекции покажут дизайнеры из Турции и других стран. Стамбул с недавнего времени зарекомендовал себя как новый центр мировой модной жизни и современного дизайна.