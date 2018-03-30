На неделе моды в Стамбуле показали откровенные купальники (фото)
В Стамбуле начались модные показы в рамках Mercedes Benz Fashion Week сезона осень-зима 2018/19. Это ежегодное мероприятие, которое проводится в крупнейших городах США, Европы и Азии.
В Стамбуле на Mercedes Benz Fashion Week одним из первых свои лучшие модели представил дизайнер из Турции Джихан Накар (Cihan Nacar), специализирующийся на купальниках. На подиум выходили красотки в невероятно стильных плавательных костюмах, некоторые из моделей были весьма откровенными для хоть и передовой, но мусульманской Турции.
В течение недели на модных показах в Стамбуле свои коллекции покажут дизайнеры из Турции и других стран. Стамбул с недавнего времени зарекомендовал себя как новый центр мировой модной жизни и современного дизайна.