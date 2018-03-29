Картину Ван Гога впервые за 20 лет выставили на аукцион

Объявление о продаже картины вызвало ажиотаж у акционеров, поскольку работы художника все реже попадают на аукционы.

Картина Винсента Ван Гога «Женщины в дюнах за починкой сетей» (1882) выставлена на аукционе Artcurial во Франции.

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Предварительная оценка стоимости полотна составляет 5 млн евро, сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, объявление о продаже картины вызвало ажиотаж у акционеров, поскольку работы художника все реже попадают на аукционы. «Женщины в дюнах за починкой сетей» - первая за 20 лет картина Ван Гога, выставленная на торги.

Полотно относится к раннему периоду творчества художника.

Торги назначены на 4 июня. Помимо «Женщин в дюнах за починкой сетей», коллекционерам предложат несколько полотен Поля Гогена.

В мае 1990 года на аукционе Christie's картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» ушла с молотка за рекордную для работ этого художника сумму в $82,5 млн.