Картину Ван Гога впервые за 20 лет выставили на аукцион

20:29, 29 марта 2018
Мир
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/ russianseattle.us

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Предварительная оценка стоимости полотна составляет 5 млн евро, сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, объявление о продаже картины вызвало ажиотаж у акционеров, поскольку работы художника все реже попадают на аукционы. «Женщины в дюнах за починкой сетей» - первая за 20 лет картина Ван Гога, выставленная на торги.

Полотно относится к раннему периоду творчества художника.

Торги назначены на 4 июня. Помимо «Женщин в дюнах за починкой сетей», коллекционерам предложат несколько полотен Поля Гогена.

В мае 1990 года на аукционе Christie's картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» ушла с молотка за рекордную для работ этого художника сумму в $82,5 млн.

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Теги: #аукцион#картина