В пустыне Аризоны упал воздушный шар с туристами, чудом обошлось без пострадавших (видео)
15:07, 29 марта 2018Мир
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На борту находились 13 человек, всем им удалось избежать травм.
В пустыне штата Аризона (США) упал и загорелся воздушный шар с людьми, говорится в сюжете ТСН.
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Сообщается, что на борту находились 13 человек, и всем им удалось избежать травм.
Летательный аппарат вспыхнул сразу, и туристы даже попытались самостоятельно потушить пожар, однако огонь быстро испепелил шар.
По предварительным данным, авария произошла после того, как покрытие шара проткнула ветка дерева.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Турции упал воздушный шар с туристами. В результате трагедии погиб французский турист, еще около 20 человек пострадали.
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