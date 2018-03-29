В пустыне Аризоны упал воздушный шар с туристами, чудом обошлось без пострадавших (видео)

На борту находились 13 человек, всем им удалось избежать травм.

В пустыне штата Аризона (США) упал и загорелся воздушный шар с людьми, говорится в сюжете ТСН.

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Сообщается, что на борту находились 13 человек, и всем им удалось избежать травм.

Летательный аппарат вспыхнул сразу, и туристы даже попытались самостоятельно потушить пожар, однако огонь быстро испепелил шар.

По предварительным данным, авария произошла после того, как покрытие шара проткнула ветка дерева.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Турции упал воздушный шар с туристами. В результате трагедии погиб французский турист, еще около 20 человек пострадали.