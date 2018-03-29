Звездный Ди Каприо подтвердил роман с очередной 20-летней моделью

43-летний актер не прекращает встречаться с молодыми девушками.

Голливудская звезда Леонардо Ди Каприо, который сыграет в новом фильме Тарантино, не бывает одиноким.

Читайте такжеДве голливудские суперзвезды впервые сыграют вместе в новом фильме Тарантино

И чаще всего его выбор падает на молоденьких красавиц.

На этот раз знаменитый 43-летний сердцеед подтвердил, что закрутил роман с 20-летней моделью Камилой Морроне. Интересно, что слухи об отношениях селебритис появились еще в декабре 2017 года.

Судя по фото, которое опубликовало издание DailyMail, Ди Каприо и Морроне до сих пор вместе и очень счастливы. Папарацци подловили влюбленных на улицах Лос-Анджелеса. На фотографиях парочка вместе спешит в ресторан на завтрак и что-то оживленно обсуждает.