Звездный Ди Каприо подтвердил роман с очередной 20-летней моделью
13:56, 29 марта 2018Мир
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43-летний актер не прекращает встречаться с молодыми девушками.
Леонардо Ди Каприо \ REUTERS
Голливудская звезда Леонардо Ди Каприо, который сыграет в новом фильме Тарантино, не бывает одиноким.
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И чаще всего его выбор падает на молоденьких красавиц.
На этот раз знаменитый 43-летний сердцеед подтвердил, что закрутил роман с 20-летней моделью Камилой Морроне. Интересно, что слухи об отношениях селебритис появились еще в декабре 2017 года.
Судя по фото, которое опубликовало издание DailyMail, Ди Каприо и Морроне до сих пор вместе и очень счастливы. Папарацци подловили влюбленных на улицах Лос-Анджелеса. На фотографиях парочка вместе спешит в ресторан на завтрак и что-то оживленно обсуждает.
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