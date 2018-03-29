Рианна снялась без белья (фото)

Под снимком певица написала: "Почти лето".

Знаменитая американская певица Рианна снялась топлесс. Она лишь прикрыла грудь руками.

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Фото звезда обнародовала в своем Instagram, "Почти лето", – подписала она снимок.

Ранее Рианна выложила в свой Іnstagram пару снимков, на которых она предстает в новых носках от Gucci. Стоимость этой детали гардероба $1340. Пресса отмечает, что это заметно дороже новейшего iPhone X, которым можно обзавестись за $1099.

Рианна - американская R&B- и поп-певица и актриса барбадосского происхождения.