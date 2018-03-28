Студентка из Лондона продала свою девственность голливудской звезде за 1,2 миллионов евро

Жасмин называет честью такую высокую цену за ночь, которую покупатель проведет с ней в отеле.

Жительница Лондона, 26-летняя студентка Жасмин, которая выставила на интернет-торги свою девственность по супервысокой цене, получила предложение в размере $1,2 млн (39 млн грн) от голливудского актера, имя которого хранится в тайне.

Позже стало известно, что покупатель проживает в Лос-Анджелесе, в гонке за невинностью ему удалось обойти бизнесмена из Мюнхена, а также футболиста "Манчестер Юнайтед", который также проживает в Лондоне, сообщает Daily Mail.

При этом Жасмин рассказала журналистам, что побывала на обеде со всеми тремя претендентами. На вопрос, знают ли родные о соглашении студентки, девушка заверила, что родители полностью поддерживают ее идею.

"Мне 26 лет, и родители знают, что я достаточно взрослая, чтобы решить, что делать со своим телом. Поскольку я уже встречалась с актером, и я всегда был его большим поклонником, то больше нервничаю как его фанат, а не из-за того, что потеряю свою невинность", - пояснила Жасмин.

Жасмин называет честью такую высокую цену за ночь, которую покупатель проведет с ней в отеле.

Похожим соглашением прославилась 18-летняя модель из Италии, которая выставила на продажу в сети собственную девственность ради учебы в престижном университете Англии. Всего за несколько дней ставки покупателей превысили миллион фунтов стерлингов.