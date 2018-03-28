Обвиняемого в домогательствах президента Американской киноакадемии оправдали

С Джона Бейли были сняты все выдвинутые обвинения.

Президента киноакадемии США Джона Бейли, которого обвинили в сексуальных домогательствах, после детального изучения дела оправдали.

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Комитет администрации Академии тщательно рассмотрел все обвинения против Бейли, его ответ и подтверждающие заявления обеих сторон и не нашел ни в одном из случаев, названных домогательствами, ничего предосудительного, сообщает DeadLine.

"Комитет единогласно постановил, что никаких дальнейших действий по этому вопросу не нужно. Выводы и рекомендации комитета были доведены до сведения комиссии, которая одобрила их. Джон Бейли остается президентом Академии. Киноакадемия очень серьезно отнеслась к претензиям и была информирована о правах как истца, так и обвиняемого, включая консультации с внешним адвокатом, который имеет опыт в подобных вопросах", - заявили в администрации.

Стоит заметить, что на прошлой неделе Бейли отправил письмо своим сотрудникам, отрицая утверждения. "Я, как утверждается, пытался коснуться женщины ненадлежащим образом, пока мы оба ехали в транспортном фургоне на съемочную площадку, но этого не было", - заметил Бейли.

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик, из-за обвинения в изнасиловании находится сейчас под следствием.