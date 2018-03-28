Мальта и Словакия отзывают своих послов в России в связи с "делом Скрипаля"

В МИДе Словакии отметили, что главу дипмиссии из России отзывают впервые за 20 лет.

Мальта объявила об отзыве своего посла в России для консультаций в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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В своем "Твиттере" правительство Мальты выразило "полную солидарность с правительством Великобритании на фоне этого серьезного вызова нашей общей безопасности".

Между тем, как передает Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Мальты, власти островного государства решили не высылать российских дипломатов по примеру большинства стран ЕС, пояснив, что такой шаг будет означать «конец дипломатических отношений» с Россией из-за малочисленности мальтийской дипмиссии в РФ.

К такому же шагу прибегли и власти Словакии. Как заявил журналистам глава словацкого МИДа Мирослав Лайчак, главу дипмиссии из России отзывают впервые за 20 лет. Это связано с обвинениями со стороны Лондона в адрес Москвы по "делу Скрипаля".

"Что касается обращения Великобритании о том, чтобы ее союзники выслали из своих стран дипломатов, работающих в качестве незадекларированных сотрудников спецслужб, то мы воспринимаем его очень серьезно, рассматриваем. Я нахожусь в контакте с руководителями нашей страны и с зарубежными партнерами", - сказал Лайчак.

Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос с главой контрразведки SIS. По его словам, конечное решение о высылке остается за руководством страны.

Как сообщал УНИАН, страны Западной Европы, Канада, США, Австралия и Украина в знак солидарности с Великобританией выслали в общей сложности более 130 российских дипломатов.