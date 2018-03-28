18 палуб и бионический бар: в Испании представили самый большой круизный лайнер в мире (фоторепортаж)

17:04, 28 марта 2018
Мир
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Как отмечает Reuters, длина лайнера составляет 362 метра и насчитывает он 18 палуб с 2775 каютами различной категории. При этом "Симфония морей" способна вместить 6780 пассажиров и еще 2175 членов экипажа.

На борту лайнера путешественников ждут развлечения на любой вкус - казино, дискотеки, разнообразные шоу-программы, игровые комнаты, аква-зона, развлечения для детей, спортивные площадки, фитнес-студии и многое другое.

Также на борту можно заказать еду и напитки самых самых разных кухонь мира. А изюминкой здесь является бионический бар, где гостей будут обслуживать роботы.

Ожидается, что в первый круиз этот лайнер отправится уже в апреле 2018 года из Барселоны, весь летний сезон проведет в путешествиях по Средиземному морю, ну а дальше уже отправится курсировать по Карибскому морю - традиционному направлению для компании-владельца судна Royal Caribbean Cruises.

Как сообщал УНИАН, ранее в Дубае рядом открыли самый высокий в мире отель.

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