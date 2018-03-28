Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с копией Курниковой - СМИ

Избранницей Мигеля Иглесиаса стала российская теннисистка Даниель Оболевич.

Сводный младший брат Энрике Иглесиаса Мигель, по всей видимости, решил брать пример со своего знаменитого брата.

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20-летний Иглесиас встречается с 19-летней россиянкой Даниэль Оболевич, которая правда живет и учится в США, сообщает испанское издание HOLA!

Более того, она еще и занимается теннисом и выглядит как возлюбленная Энрике Анна Курникова. У Даниэль белокурые волосы и голубые глаза.

Из-за такого невероятного сходства, сравнение со знаменитой теннисисткой напрашивается само собой. Девушки действительно очень похожи.

Избранница Мигеля хоть и занимается теннисом и успешно выступает на национальных турнирах, но о спортивной карьере не думает - девушка учится в Пенсильванском университете на факультете истории искусств.

Со своим возлюбленным она, по сообщению инсайдеров, познакомилась в Майами.