Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с копией Курниковой - СМИ

16:29, 28 марта 2018
Мир
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HELLO!

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20-летний Иглесиас встречается с 19-летней россиянкой Даниэль Оболевич, которая правда живет и учится в США, сообщает испанское издание HOLA!

Более того, она еще и занимается теннисом и выглядит как возлюбленная Энрике Анна Курникова. У Даниэль белокурые волосы и голубые глаза. 

Из-за такого невероятного сходства, сравнение со знаменитой теннисисткой напрашивается само собой. Девушки действительно очень похожи.

Избранница Мигеля хоть и занимается теннисом и успешно выступает на национальных турнирах, но о спортивной карьере не думает - девушка учится в Пенсильванском университете на факультете истории искусств.

Со своим возлюбленным она, по сообщению инсайдеров, познакомилась в Майами.

facebook.com/danusik1013 Даниэль Оболеви Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/glamur/brat-enrike-iglesiasa-zakrutil-roman-s-kopiey-kurnikovoy-smi-1131384.html
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Теги: #ребенок Иглесиаса и Курниковой