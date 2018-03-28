"Для него это удар в спину": как на росТВ "соболезновали" Путину из-за пожара в Кемерово

На всех федеральных каналах началось обсуждение роли Путина в устранении последствий пожара в ТЦ в Кемерово.

Пожар в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, с понедельника 26 марта является главной темой для российских телеканалов.

Однако 27 марта, накануне национального траура и в день визита Владимира Путина в Кемерово, на всех каналах началось обсуждение роли президента РФ в устранении последствий случившегося, передает "Медуза".

Первый канал

Ведущий ток-шоу "Время покажет" Артем Шейнин сразу заметил, что на событиях в Кемерово кто-то пытается "нагреть руки". Он особо отметил роль Путина, который "реально потрясен", а значит намерен разобраться в проблеме. Гости также упомянули "стервятничество" западных стран, которые на следующий день после пожара объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления в британском Солсбери.

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"Россия 1"

Дневное ток-шоу "60 минут" было целиком посвящено особенностям надзора за торговыми центрами. Подчеркивалось, что, несмотря на размеры, сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" был зарегистрирован как малое предприятие, что дает право на налоговые и надзорные каникулы. Гости передачи призывали изменить законы, регулирующие эту отрасль. Соведущий передачи Евгений Попов вел свою часть эфира из Кемерово, показывая помещения внутри сгоревшего ТЦ.

НТВ

Обсуждение в программе "Место встречи" последствий пожара, как и на других каналах, началось с того, что ситуация находится "под личным контролем президента РФ". Гости призывали "наказать всех по цепочке" за причастность к пожару. Сами события в "Зимней вишне" называли "терактом". "Место встречи" — единственная передача, где говорили, что в президента Путина "и упрется вся эта цепочка", потому что он создал систему, которая допустила такие последствия.

"Россия 1", "Вечер с Владимиром Соловьевым"

Владимир Соловьев и его гости также обсуждали нарушение нормативов при строительстве и обеспечении пожарной безопасности ТЦ, а само происшествие назвали "массовым убийством по предварительному сговору". Тем не менее в программе особо отметили роль Путина в расследовании причин пожара и попытку оппозиции использовать ситуацию в своих целях. Вот лишь некоторые цитаты:

Елена Мизулина, член Совета Федерации

"Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. <…> Для него это удар в спину, это страшное потрясение! Он неслучайно приехал туда".

Владимир Соловьев, ведущий

"Политизированость очень опасна. Она ведет совсем к другому. Когда кричит толпа и улюлюкает — здесь надо уже понимать, с толпой такой разговаривать нельзя. Когда граждане хотят беседовать, когда они формулируют требования — их право. Когда толпа требует крови и ей наплевать на факты, наплевать на что-угодно, «дайте кого угодно» — это уже не государство. Это уже попытка уйти в Майдан! Этого допускать нельзя".

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.