Звезда "Сплетницы" Эд Вествик находится под следствием по подозрению в изнасиловании

Четыре женщины обвинили актера в сексуальных домогательствах.

Американский актер Эд Вествик, которого в прошлом году обвинили в изнасиловании, в настоящее время находится под следствием.

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Об этом сообщил представитель офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса. "Я подтверждаю, что дело Эда Вествика было передано в наш офис и сейчас рассматривается. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может предоставлять никакой информации относительно пострадавших", - заявил представитель прокуратуры, сайту DeadLine.

Сам актер опроверг обвинения в изнасиловании, в которых его сначала обвинила актриса Кристина Коэн, а вслед за ней Орелли Винн сообщила, что стала жертвой Вествика.

Через некоторое время еще одна женщина по имени Рэйчел Эк, заявила, что актер напал на нее в гостинице в Голливуде перед премией "Оскар" в 2014 году, но ей удалось его оттолкнуть.

Четвертая жертва, стилист Хейли Камилла Фридман, заявила, что Вествик насиловал ее неоднократно и даже держал взаперти в своем доме в течение двух дней.

Напомним, что из-за секс-скандала телеканал ВВС отказался выпускать сериал "Сплетница" с Эдом Вествиком в ролях.