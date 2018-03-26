У христиан западного обряда началось празднование Страстной недели (фоторепортаж)

В связи с празднованиями во многих странах мира проходят молебени и театрализованные представления.

26 марта 2018 года начинается Страстная неделя (седмица) у католиков, протестантов и других христиан западного обряда. Страстная неделя – это последняя седмица Великого поста, предшествующая Пасхе - Великому празднику воскресения Христова. У православных христиан Страстная седмица начнется на неделю позже, 2 апреля.

На Страстной неделе христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

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В 2018 году Страстная неделя, которая наступает после Вербного (Пальмового) воскресенья, для западных христиан продолжается с 26 марта по 1 апреля. В ночь на 1 апреля католики встретят Светлую Христову Пасху.

У всех христиан, независимо от конфессии, каждый день Страстной седмицы из-за своей огромной значимости носит название «Великий».