В Сети появилось фото сгоревшего кинотеатра в Кемерово

На снимке можно увидеть черную от огня и обвалившуюся крышу здания, на данный момент подтверждена гибель 64 человек.

Появилась фотография сгоревшего кинотеатра в торговом центре Кемерово, где спасатели сейчас продолжают вести работы.

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Фотография опубликована в Telegram-канале Акитилоп.

На снимке можно увидеть черную от огня и обвалившуюся крышу здания. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.

Как сообщал УНИАН, четырехэтажное здание центра загорелось днем в воскресенье 25 марта. К утру понедельника пожарные продолжали тушить отдельные очаги возгорания и разбирать завалы в поисках погибших. По словам представителя МЧС, пожарные работают при экстремально высоких температурах и почти нулевой видимости.

Сообщалось, что расположенные в ТРЦ кинозалы просели с четвертого этажа на третий, в залах были люди.