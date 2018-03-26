В Сети появилось фото сгоревшего кинотеатра в Кемерово
12:11, 26 марта 2018Мир
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На снимке можно увидеть черную от огня и обвалившуюся крышу здания, на данный момент подтверждена гибель 64 человек.
Снимок сгоревшего кинозала / фото https://t.me/akitilop
Появилась фотография сгоревшего кинотеатра в торговом центре Кемерово, где спасатели сейчас продолжают вести работы.
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Фотография опубликована в Telegram-канале Акитилоп.
На снимке можно увидеть черную от огня и обвалившуюся крышу здания. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.
Как сообщал УНИАН, четырехэтажное здание центра загорелось днем в воскресенье 25 марта. К утру понедельника пожарные продолжали тушить отдельные очаги возгорания и разбирать завалы в поисках погибших. По словам представителя МЧС, пожарные работают при экстремально высоких температурах и почти нулевой видимости.
Сообщалось, что расположенные в ТРЦ кинозалы просели с четвертого этажа на третий, в залах были люди.
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