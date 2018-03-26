В России в рамках расследования дела о пожаре в Кемерове задержали 4 человека

Среди задержанных - арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

В России в рамках расследования дела о пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове задержали 4 человека.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете, проводится расследование уголовного дела по факту гибели людей.

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«Ведутся активные следственные действия. В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове начался днем 25 марта. По сообщению МЧС РФ, лишь к утру удалось потужить очаг возгорания.

На данный момент обнаружены тела 53 человек, в том числе 9 детей, 16 человек считаются пропавшими без вести.