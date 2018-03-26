После пожара в торговом центре в Кемерове ищут 41 ребенка

03:01, 26 марта 2018
Мир
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REUTERS

«По предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка», — сказал он.

На место пожара в Кемерово направили спасателей из других городов. Само возгорание потушено.

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Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерове
Теги: #пожар в России