Пожар в ТЦ в Кемерово потушен, число погибших возросло до 40
01:12, 26 марта 2018Мир
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По словам представителя главка, в ликвидации последствий возгорания участвуют более 300 человек и свыше 100 единиц техники.
REUTERS
Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово полностью ликвидирован.
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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой региональное управление МЧС. «Объявлена ликвидация пожара в торговом центре, но работы продолжаются: идет проливка здания и разбор завалов», - сообщили в ведомстве.
По словам представителя главка, в ликвидации последствий возгорания участвуют более 300 человек и свыше 100 единиц техники.
Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в ТЦ. Днем в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним данным, в результате инцидента погибли 37 человек.
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