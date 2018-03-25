Число погибших при пожаре в российском Кемерово выросло до 37 человек
23:57, 25 марта 2018Мир
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По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек.
REUTERS
Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 37, передает РИА «Новости».
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«По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек», - сказал он.
Пожар в торговом центре в Кемерово началсяв батутной комнате.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что 69 человек пропали без вести, среди них 40 детей.
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