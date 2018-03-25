Число погибших при пожаре в Кемерове выросло до 37 человек

По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек.

Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 37, передает РИА «Новости».

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«По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек», - сказал он.

Пожар в торговом центре в Кемерово началсяв батутной комнате.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что 69 человек пропали без вести, среди них 40 детей.