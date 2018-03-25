В российском Кемерово горит торговый центр – погибли четверо детей (видео)

Остановить огонь не удается - горит пластиковая обшивка детского развлекательного центра.

В городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Люди спасаются от огня, прыгая из окон. Сообщается о гибели четырех детей.

По информации Telegram-канала Mash, тела детей были найдены прямо в кинозале. Пострадали по меньшей мере семь человек, более 100 удалось спасти.

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Площадь возгорания уже составляет 500 квадратных метров. Огонь остановить не удается, - горит пластиковая обшивка детского развлекательного центра.

Региональные СМИ сообщают, что помимо детей, в инциденте погиб мужчина, который выбросился из окна, спасаясь от огня.

В ноябре прошлого года сообщалось, что видео и фото с места крупного пожара в российском городе Анадырь, в котором пострадали семь человек, в том числе дети, попали в интернет раньше, чем информация от очевидцев поступила в пожарную часть.