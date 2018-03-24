Умер писатель Филип Керр

15:10, 24 марта 2018
Мир
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theglobeandmail.com

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Об этом сообщает в Twitter его жена Джейн Тинн.

Филипп Керр начал литературную карьеру в 1989 году. Он написал более 20 произведений, из которых 11 - романы. Помимо книг для детей писатель также публиковал произведения в жанре исторического приключенческого романа. Наиболее известным стал цикл о детективе Бернхарде Гюнтере, работающем в Чехословакии в период нацистской оккупации.

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