Умер писатель Филип Керр
15:10, 24 марта 2018Мир
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Помимо книг для детей писатель также публиковал произведения в жанре исторического приключенческого романа.
Наиболее известным стал цикл о детективе Бернхарде Гюнтере \ theglobeandmail.com
Британский писатель Филип Керр, известный по фантастическому циклу «Дети лампы», умер на 63-м году жизни.
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Об этом сообщает в Twitter его жена Джейн Тинн.
Филипп Керр начал литературную карьеру в 1989 году. Он написал более 20 произведений, из которых 11 - романы. Помимо книг для детей писатель также публиковал произведения в жанре исторического приключенческого романа. Наиболее известным стал цикл о детективе Бернхарде Гюнтере, работающем в Чехословакии в период нацистской оккупации.
RIP beloved Philip Kerr. Creator of the wonderful #BernieGunther. Genius writer and adored father and husband. 1956-2018.— Jane Thynne (@janethynne) 23 березня 2018 р.
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