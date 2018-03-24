Саудовская Аравия впервые открыла воздушное пространство для рейса в Израиль

Впервые за 70 лет самолет, летевший из Индии в Израиль, смог пройти воздушным коридором над территорией Саудовской Аравии. Самолет индийской авиакомпании Air India сел в аэропорту имени Бен Гуриона.

Власти Саудовской Аравии впервые дала разрешение на пролет воздушным пространством страны самолета, направлявшегося в Израиль.

Вечером четверга, 22 марта, в аэропорту имени Бен Гуриона сел Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, совершавший авиарейс Нью-Дели - Тель-Авив, пишет DW.

Благодаря разрешению на пролет воздушным пространством Саудовской Аравии, перелет длился семь с половиной часов. Выйдя из саудовского воздушного пространства, самолет пролетел над Иорданией и Западным берегом реки Иордан.

Ранее из-за запрета пролета над территорией Саудовской Аравии, воздушным судам, что обслуживали рейсы из Израиля в страны Азии, приходилось делать значительный крюк, пролетая над Красным морем и Эфиопией. Впрочем, пока что право пролета в саудовском воздушном пространстве получила только Air India. Израильский авиаперевозчик EL AL и в дальнейшем вынужден пролетать над акваторией Красного моря, совершая рейсы в страны Азии. Через это полеты длятся дольше и требуют гораздо больше топлива.

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В правительстве Израиля это назвали "историческим днем". По крайней мере, так высказался министр туризма Израиля Оврагов Левин в одном из интервью для СМИ. Он сообщил также о переговорах с перевозчиками из Сингапура и Филиппин относительно использования нового маршрута и выразил уверенность, что и национальный перевозчик EL AL также впоследствии сможет использовать новые возможности.

Обозреватели считают, что этот шаг указывает на сближение между саудитами и Израилем на фоне совместного противодействия угрозе со стороны Ирана. В последнее время СМИ неоднократно сообщали об укреплении неофициальных контактов между двумя странами, несмотря на отсутствие дипломатических отношений.