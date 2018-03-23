Слишком долго позируют: организаторы Каннского кинофестиваля запретят делать селфи на красной дорожке

18:54, 23 марта 2018
Мир
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Дженнифер Лоуренс / REUTERS

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"Селфи приводят к постоянному вневременному расстройству", - заявил Фремо.

Он отметил, что селфи противоречит идее красной ковровой дорожки, поскольку упрощает церемонию. Также Фремо сказал, что позирование для селфи забирает много времени, вследствие чего мероприятие вібивается из регламента.

Еще одним нововведением станет одновременный просмотр фильмов прессой и зрителями, поскольку, в случае критики творцы картин приходят на дорожку в плохом настроении. 71-й Каннский кинофестиваль пройдет во Франции с 8 по 19 мая 2018 года.

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