На съемках фильма с участием Брюса Уиллиса погиб пожарный, у мужчины осталось четверо детей

Дэвидсона доставили в больницу с травмами, полученными вследствие борьбы с огнем, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Пожарный Майкл Дэвидсон погиб на съемках картины "Сиротский Бруклин". Трагедия произошла в здании клуба St. Nick's Jazz Pub, в котором вспыхнул пожар. Читайте такжеУмер актер Рэнс Ховард, отец режиссера Рона Ховарда Дэвидсона доставили в больницу с травмами, полученными вследствие борьбы с огнем, но врачи не смогли спасти ему жизнь. У мужчины осталось четверо детей, Об этом сообщает NY Post. В ленте "Сиротский Бруклин" главные роли исполняют актеры Брюс Уиллис и Алек Болдуин. Действие ленты разворачивается в 1950-е годы. По сюжету частный детектив, страдающий синдромом Туретта, пытается раскрыть убийство своего наставника и единственного друга.

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