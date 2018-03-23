На съемках фильма с участием Брюса Уиллиса погиб пожарный, у мужчины осталось четверо детей

18:40, 23 марта 2018
Мир
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REUTERS

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Дэвидсона доставили в больницу с травмами, полученными вследствие борьбы с огнем, но врачи не смогли спасти ему жизнь. У мужчины осталось четверо детей, Об этом сообщает NY Post

В ленте "Сиротский Бруклин" главные роли исполняют актеры Брюс Уиллис и Алек Болдуин.

Действие ленты разворачивается в 1950-е годы. По сюжету частный детектив, страдающий синдромом Туретта, пытается раскрыть убийство своего наставника и единственного друга.

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Теги: #пожарные#съемки фильма