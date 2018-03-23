Не ее кабриолет: российская певица устроила дебош на борту самолета

Бортпроводники напомнили певице, что, согласно правилам, животное должно находиться в переноске. Успенская проигнорировала это требование. Более того, она оттолкнула стюардессу.

Певицу Любовь Успенскую, которая родилась в Киеве, сняли с рейса Москва - Омск из-за устроенного ею скандала на борту самолета.

Исполнительница спровоцировала стычку с экипажем, потому что стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку. Об этом сообщает российское издание nation-news.ru.

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Бортпроводники напомнили певице, что, согласно правилам, животное должно находиться в переноске. Успенская проигнорировала это требование. Более того, она оттолкнула стюардессу.

Экипажу пришлось вызвать полицейских, которые выпроводили артистку за борт.

В комментарии одному из российских телеканалов певица рассказала свою версию событий. "У нас сумочка была в руках, только надо было ее открыть, а она не давала этого сделать. Такое поведение я считаю бестактным, поэтому мой директор попросил других членов экипажа заменить сотрудницу во время обслуживания в бизнес-классе, но та пошла к командиру экипажа. После этого меня и сняли с рейса", – отметила певица.