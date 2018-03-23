В сети появился вырезанный эпизод "Звездных войн" с принцами Уильямом и Гарри в роли штурмовиков (видео)

14:54, 23 марта 2018
Мир
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В этом эпизоде за спиной у персонажа, которого играет Джон Бойега, в костюмах и скрывающих лица шлемах имперских штурмовиков стоят британские принцы Уильям и Гарри.

Напомним, наследники британского престола посетили киностудию Pinewood в апреле прошлого года, где попробовали себя в качестве актеров. Уильям тогда признался, что является большим фанатом киносаги. 

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Теги: #Звездные войны#принц Уильям#принц Гарри