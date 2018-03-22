В поисках идеальной акустики: в США построили концертный зал в пещере (видео)

16:34, 22 марта 2018
Мир
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Как говорится в сюжете ТСН, кроме экзотической, но вместе с тем едва ли не идеальной акустики, ценителей музыки под землей в штате Теннесси соблазняют совсем не пещерными, однако приятными бонусами, в частности, удобными креслами и баром.

Главное украшение этого концертного зала - люстра размером 5 на 3 метра, которая 30 лет назад украшала один из нью-йоркских театров.

Организаторы говорят, что труднее всего было сохранить естественную красоту пещеры, одновременно сделав ее как можно более комфортной для зрителей и музыкантов.

Как сообщал УНИАН, ранее суд оправдал музыкантов, которые открыли гей-бар на земле Путина"в Финляндии.

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Теги: #США#туризм#концерт#музика#пещера