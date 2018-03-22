В поисках идеальной акустики: в США построили концертный зал в пещере (видео)

Организаторы говорят, что труднее всего было сохранить естественную красоту пещеры, одновременно сделав ее как можно более комфортной для зрителей и музыкантов.

В американском штате Теннесси построили необычный концертный зал прямо в пещере, длина которой составляет почти полсотни километров и которая способна вместить до тысячи зрителей.

Читайте такжеФестивальное лето 2018: куда податься в поисках музыкальных приключений в Европе

Как говорится в сюжете ТСН, кроме экзотической, но вместе с тем едва ли не идеальной акустики, ценителей музыки под землей в штате Теннесси соблазняют совсем не пещерными, однако приятными бонусами, в частности, удобными креслами и баром.

Главное украшение этого концертного зала - люстра размером 5 на 3 метра, которая 30 лет назад украшала один из нью-йоркских театров.

Организаторы говорят, что труднее всего было сохранить естественную красоту пещеры, одновременно сделав ее как можно более комфортной для зрителей и музыкантов.

Как сообщал УНИАН, ранее суд оправдал музыкантов, которые открыли гей-бар на земле Путина"в Финляндии.