Звезда сериала "Сваты" в больнице: коллега рассказала о состоянии Добронравова
14:01, 22 марта 2018Мир
667
Добронравов сейчас находится на полном обследовании. Он чувствует себя хорошо, все приходит в норму, рассказала его коллега.
Добронравов попал в больницу / фото m.kino-teatr.ru
Состояние известного актера Федора Добронравова, который недавно попал в больницу, оценивается как стабильно хорошее, сообщила заведующая труппой его театра Бронислава Чунихина.
Читайте такжеЗвезда сериала «Сваты» в больнице: раскрыты причины госпитализации актера
"Он сейчас находится на полном обследовании. Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму", - рассказала она агентству РИА "Новости".
Артист Федор Добронравов известен по работам в фильмах "Ликвидация", "День радио", сериале "Сваты", а также в театре.
Ранее его менеджер сообщила, что Добронравова госпитализировали в больницу под Москвой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter