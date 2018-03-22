Звезда сериала "Сваты" в больнице: коллега рассказала о состоянии Добронравова

14:01, 22 марта 2018
Мир
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Добронравов попал в больницу / фото m.kino-teatr.ru

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"Он сейчас находится на полном обследовании. Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму", - рассказала она агентству РИА "Новости".

Артист Федор Добронравов известен по работам в фильмах "Ликвидация", "День радио", сериале "Сваты", а также в театре.

Ранее его менеджер сообщила, что Добронравова госпитализировали в больницу под Москвой.

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Теги: #Федор Добронравов#сериал Сваты