Николь Кидман на грани развода: устала от кокаиновой и алкогольной зависимости мужа

Пара была вместе в течение 12 лет.

Голливудская актриса Николь Кидман, которая удивила своим поведением на "Оскаре", подает на развод с Китом Урбаном, с которым они вместе 12 лет.

Друзья пары уверены - они в ближайшее время подадут документы, потому что не могут находиться рядом друг с другом более получаса, передает ТСН.

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По словам инсайдера, 50-летняя Николь устала от Кита, сообщает In Touch Weekly. Известно, что через несколько месяцев после женитьбы с Кидман Урбан лечился от кокаиновой и алкогольной зависимости. Сейчас он изредка выпивает, однако страсть к вечеринкам осталась.

Именно из-за этого Кидман часто ревнует мужа. Она уверена, что на шумных мероприятиях с друзьями он позволяет себе лишнее.

"Они улыбаются на людях, приходят домой и начинают скандалить", - рассказал инсайдер порталу.

Кит, в свою очередь недоволен тем, что чувствует себя сыном Николь, которого постоянно контролируют.

Напомним, недавно Николь Кидман поразила поклонников тем, что с аппетитом поела живых червячков.