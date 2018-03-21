Трансгендерный отчим Кардашьян шокировала пользователей сети красным носом (фото)

18:42, 21 марта 2018
Мир
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Экс-отчим Кардашян Кейтлин Дженнер пережила операцию по удалению новообразования / Фото из открытых источников

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"Недавно мне пришлось удалить какое-то новообразование от солнечных лучей. Никогда не забывайте наносить на кожу солнцезащитный крем!" – прокомментировала фото 68-летняя Кейтлин.

"У нее был нервный срыв из-за этого", – рассказал инсайдер Daily Mail. Стоит добавить, что в 2013 году Кейтлин Дженнер, которая тогда еще была Брюсом, перенесла операцию по удалению раковой опухоли на носу.

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Теги: #Ким Кардашьян