Трансгендерный отчим Кардашьян шокировала пользователей сети красным носом (фото)

Женщина выложила в Instagram фото, где она изображена с большой кровавой раной на кончике носа.

Экс-отчим Ким Кардашян Брюс Дженнер, который в 2015 году сменил пол и стал Кейтлин, выложила в Instagram фото с кровавой раной на носу.

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"Недавно мне пришлось удалить какое-то новообразование от солнечных лучей. Никогда не забывайте наносить на кожу солнцезащитный крем!" – прокомментировала фото 68-летняя Кейтлин.

"У нее был нервный срыв из-за этого", – рассказал инсайдер Daily Mail. Стоит добавить, что в 2013 году Кейтлин Дженнер, которая тогда еще была Брюсом, перенесла операцию по удалению раковой опухоли на носу.