Пугачева - хейтерам: мне трудно дышать, трудно ходить (видео)
10:49, 21 марта 2018Мир
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Примадонна признала, что достаточно резко стареет, а организм дает сбой.
Пугачева в таком наряде пришла на выборы в РФ / Скриншот
В сети раскритиковали внешний вид 68-летней российской певицы Аллы Пугачевой во время голосования на выборах президента России.
Примадонну упрекнули в том, что она одета в молодежном стиле. Поэтому она решила ответить на критику в Instagram.
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"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", - ответила Пугачева хейтерам.
"Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни, более важными, чем мое старение и немощь", - добавила певица.
Ранее российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева показала поклонникам свое лицо без макияжа.
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