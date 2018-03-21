Пугачева - хейтерам: мне трудно дышать, трудно ходить (видео)

10:49, 21 марта 2018
Мир
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Пугачева в таком наряде пришла на выборы в РФ / Скриншот

Примадонну упрекнули в том, что она одета в молодежном стиле. Поэтому она решила ответить на критику в Instagram.

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"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", - ответила Пугачева хейтерам.

"Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни, более важными, чем мое старение и немощь", - добавила певица.

Ранее российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева показала поклонникам свое лицо без макияжа.

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Теги: #выборы в России#Алла Пугачева